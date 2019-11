Tödlicher Unfall an der Turbine

Bei einem Unglück ist am vergangenen Freitag im Markt Burkardroth eine 57-jährige Frau ums Leben gekommen. "Die Frau kam mit ihrem Schal in die Antriebswelle einer Wasserturbine, mit der Strom erzeugt wird", erklärte Michael Zimmer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, am Montag der Zeitung auf Anfrage.

Die Frau starb noch vor Ort. "Es gibt keine Hinweise auf Fremdbeteiligung oder eine Straftat", so Michael Zimmer. Stattdessen sei das Unglück beim Bedienen der Turbine geschehen. Die mittlerweile abgeschlossenen Ermittlungen führte die Kriminalpolizei in Schweinfurt. josch/pol