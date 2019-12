Töchter narzisstischer Mütter gesucht

Auf Anfrage einer Betroffenen sucht die Kontaktstelle Selbsthilfe noch weitere Töchter von narzisstischen Müttern. Narzisstische Mütter lehren ihren Töchtern, nur dann geliebt zu werden, wenn sie sich den mütterlichen Erwartungen entsprechend verhalten. Der Mangel an Empathie, und eine nicht zu bremsende Arroganz, all das wird Narzissten nachgesagt. Betroffene wollen sich offen über ihre persönlichen Erfahrungen in einer Gruppe austauschen. Wer daran Interesse hat, kann sich in der Kontaktstelle Selbsthilfe unter Telefon 09561/892576 oder per E-Mail: selbsthilfe@coburg.de melden. red