Todessehnsucht und Lebensbejahung

Noch vor der bayernweiten Schulschließung infolge der Corona-Pandemie und im Angesichte der teilweise in der Bevölkerung aufkeimenden Endzeitstimmung beleuchtete der Altphilologe Professor Niklas Holzberg in seinem Vortrag am Franz-Miltenberger-Gymnasium zwei literarische Episoden, heißt es einer Pressemitteilung der Schule.

Es handelte sich um das Gastmahl des Trimalchio (Cena Trimalchionis) und die Novelle von der Matrone von Ephesus, unter dem Spannungsfeld zwischen ins Krankhafte verzerrter Lebensbejahung einerseits und scheinbar tiefgründigem memento mori und kultivierter Todesdämmerung andererseits. Diese beiden Passagen stammen aus dem nur in Teilen überlieferten Roman "Satyricon" von Petron.

Das protzhafte und exzessive Gastmahl des Trimalchio, eines ungebildeten, vom Größenwahn befallenen Neureichen, bildet zugleich in der Gesamtdramaturgie des Romans, dessen von einem Protagonistentrio erlebte Irrfahrten satirisch an die Abenteuer des Odysseus in Homers "Odyssee" angelehnt sind. Die scheinbar lebensphilosophischen Ergüsse des Neureichen als Reaktion auf die Todesthematik werden Holzbergs Untersuchung zufolge durch feinsinnige lateinische Wortspiele des Autors in die Trivialität konterkariert.

Die mehrere Kapitel im Roman später von einem mittelmäßigen griechischen Dichter auf einer Seefahrt erzählte Fabel von der Matrone von Ephesus spielt ebenfalls mit der thematischen Antithese Leben und Tod, red