Tod soll kein Tabuthema mehr sein

Vom Tod und auch von der Trauer sind alle betroffen. Aber keiner bricht das Tabu, darüber zu sprechen. Der Hospizverein Höchstadt existiert schon seit 15 Jahren und wird - in zeitlicher Nähe zum Welt-Hospiztag - ein Improvisationstheater aufführen. Hierbei werden die Menschen angeregt, dieses Tabu zu brechen. Die "Tabutanten" zeigen am Mittwoch, 9. Oktober, ein spontanes Schauspiel vom Feinsten zum Thema Leben, Tod, Trauer, Sterben und Liebe. Los geht es um 19 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen. red