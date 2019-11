"Tod der Schmetterlingsfrau" - ein Mallorca-Krimi in der Bücherei

Die Stadtbücherei Seßlach lädt alle Interessierten zu einer Lesung ein: Die Coburger Autorin Heidi Fischer stellt ihren Roman "Tod der Schmetterlingsfrau" am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr im Seßlacher Kultursaal, Luitpoldstraße 3, vor.

Heidi Fischers dritter Roman ist ein spannender Krimi, der auf der Urlaubsinsel Mallorca spielt. Marina Bergenbaum ist verzweifelt, als sie vom Tod ihrer Tochter auf der Baleareninsel erfährt. Roberta, die in Port de Sóller als Bedienung in einem Hotel gejobbt hat, ist in der Bucht von Déia abgestürzt. Die Polizei vermutet Suizid oder einen Unfall. Marina Bergenbaum fliegt auf die Insel und recherchiert auf eigene Faust, wobei sie auf viele Widersprüche stößt und sich mit ihren Nachforschungen nicht nur Freunde macht ...

Als Leser leidet man mit der Hauptprotagonistin, wenn sie um ihre Tochter trauert und sich Vorwürfe macht, dass ihr Kontakt zueinander so gering war. Das Buch ist im Lauinger-Verlag erschienen und nicht nur als Urlaubslektüre am Strand empfehlenswert. Die mallorquinischen Rezepte im Anhang sind leicht nachzumachen.

Der Eintritt zu der Lesung ist frei, um Spenden wird gebeten. red