Tobias Burger: "16 Gegentore, das ist katastrophal"

Der FSV Krum ist in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken beim direkten Tabellennachbar TSV Münnerstadt gefordert. Die DJK Dampfach empfängt im Salistadion den FC Bad Kissingen, der in der Rangliste ebenfalls direkt neben der DJK steht.

TSV Münnerstadt - FSV Krum Den Krumern geht es laut deren Coach Tobias Burger genauso wie den Münnerstädtern. Man spielt ordentlich, allerdings kann man die eigene Leistung nicht in Tore ummünzen: "Münnerstadt hat die letzten Spiele immer ganz gut gespielt, aber wie wir auch Ladehemmungen. Ich gehe davon aus, dass diese Mannschaft am Ende der Saison nicht so weit unten stehenden wird."

Dennoch weiß der Coach auch, wie wichtig Punkte in der momentanen Situation sind: "Sie müssen unbedingt punkten und wir müssen unbedingt punkten. Ich hoffe nur, dass der Druck zu keinen Verkrampfungen bei den Spielern führen wird und sie einfach ihr Bestes abrufen werden." Ein großes Problem hat der FSV aus Trainersicht auch in der Defensive: "Wir haben 16 Gegentore bekommen, das ist katastrophal. Da jetzt aber nur auf die Defensive einzuschlagen wäre falsch. Wir müssen einfach wieder einmal Tore schießen, um dem Gegner den Elan zu nehmen."

DJK Dampfach - FC 06 Bad Kissingen

"Wir wollen auf jeden Fall zu Hause den ersten Dreier landen, das ist unser Ziel. Wir haben schon zwei ordentliche Spiele zu Hause abgeliefert und uns nicht belohnt, dieses Mal wollen wir das aber ändern", gibt DJK-Coach Steffen Rögele die Marschrichtung vor. Den Gegner sieht er aber als durchaus mit Vorsicht zu genießen an: "Sie haben soweit ich weiß bisher beide Auswärtsspiele gewonnen und haben eine gute Mannschaft, aber wie gesagt wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen."

Als ein vorentscheidendes Spiel sieht Rögele die Partie allerdings nicht: "Ich habe das als Trainer immer so gehandhabt, dass man jedes Spiel gewinnen will und man muss immer auf das nächste Spiel schauen. In dieser Klasse ist auch jede Mannschaft schlagbar, dementsprechend versuchen wir es am Sonntag anzugehen." bre