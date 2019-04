Titelregen für Lichtenfelser Schützen

In der Generalversammlung der Königlich Privilegierten Scharfschützengesellschaft konnten fast alle Abteilungen von herausragenden Erfolgen berichten. Bei den Teilwahlen waren wieder viele Positionen zu besetzen, wobei Erster Schützenmeister Erwin Kalb bestätigt wurde.

In seinem Jahresbericht erinnerte Erwin Kalb an die vielen Schießwettbewerbe im vergangenen Jahr. Auch im gesellschaftlichen Bereich sei man wieder sehr aktiv gewesen. Höhepunkt sei das Schützenfest gewesen. Die Mitgliederzahl sei mit knapp 500 konstant.

Als geplante Investitionen nannte der Schützenmeister den Einbau einer Stahlwand hinter den 100-Meter-Ständen und die Umrüstung der Anlage beim Luftgewehrschießstand auf Tablets. 2018 sei in sportlicher, gesellschaftlicher und finanzieller Hinsicht erfolgreich verlaufen. Um die vielen Aufgaben in einem so großen Verein meistern zu können, seien Gemeinschaftsgeist und Idealismus gefordert. "Nur gemeinsam sind wir stark", sagte Erwin Kalb. Er machte noch auf die von Schriftführer Peter Hoja betreute und viermal im Jahr erscheinende Online-Zeitung "Das Bläddla" und die von Florian Dehler gestaltete Homepage aufmerksam.

Sportleiter Christian Thiel berichtete von den Wettbewerben, bei denen die Lichtenfelser Schützen mit hervorragenden Ergebnissen aufwarteten. Zu den Paradedisziplinen der Gesellschaft gehöre das Großkaliberschießen. Hier habe Matthias Heft beim 8. Ordonnanz- und Feuerstutzenschießen auf der heimischen Anlage zwei erste Plätze belegt, Ursula Osterlänger habe mit dem Feuerstutzen die Nase vorn gehabt. Am Hauptschießen zum Schützenfest hätten 347 Schützen aus 51 Vereinen teilgenommen. Bei den Gaumeisterschaften errangen die Lichtenfelser Schützen elf Titel, bei den Bezirksmeisterschaften sogar 24, davon allein Christian Thiel sieben und Matthias Heft fünf. Matthias Heft (dreimal), Christian Thiel und der Jugendliche Louis Erlmann (zweimal) lagen bei den bayerischen Meisterschaften vorn, Christian Thiel konnte sich mit der Langwaffe über 300 Meter sogar als deutscher Meister feiern lassen.

Zweiter Schützenmeister Uwe Matzner konnte als Leiter der 33 Mitglieder starken Westernabteilung ebenfalls große Erfolge vermelden. Bei den bayerischen Meisterschaften siegten Martin Roppelt, Uwe Matzner, Werner Simon und Uwe Dreilich in unterschiedlichen Disziplinen und Altersklassen, Edith Matzner und Bianca Zeiler belegten zweite Plätze, Gabi Freitag wurde Dritte. Einen deutschen Titel holte Martin Roppelt, Werner Simon schaffte die Silbermedaille, und bei der Europameisterschaft standen beide ebenfalls auf dem Podest.

Die Damen waren laut Michaela Brandmeier bei vielen Meisterschaften vertreten. Im Mai holten Elke Jäkel, Ursula Osterlänger und Astrid Regele mit 1113 Ringen in Creidlitz den Gau-Damen-Pokal der Freihand-Schützinnen.

Pistolenwart Matthias Heft sprach die Rundenwettkämpfe mit der Sportpistole an. Laut Jugendschützenmeister Frank Schwarz nahmen sechs Jugendliche an der Gaumeisterschaft teil und erreichten zwei erste und einen dritten Rang. Als erfolgreichster Schütze bewährte sich Louis Erlmann, der zweifacher bayerischer Meister wurde.

Die Bogenabteilung sei wieder im Wachsen begriffen und habe auch acht jugendliche Mitglieder, erläuterte Kenneth Kampas.

Zahlreiche Sportler beteiligten sich nach den Worten von Organisationsleiter Robert Herbst an 38 auswärtigen Hauptschießen.

Schatzmeister Robert Gack stellte den Haushaltsplan für 2019 vor.

Der Erste Schützenmeister freute sich, dass er zusammen mit Drittem Gauschützenmeister Hans-Georg Rebhan zahlreiche langjährige Mitglieder auszeichnen durfte. Außerdem wurde Edwin Mahler für seine vielfältigen Verdienste als langjähriger Hausmeister und als Ausschussmitglied zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Versammlung beschloss bei drei Gegenstimmen den Anbau einer mehrdistanzfähigen, begehbaren 25-Meter-Großkaliberanlage für maximal 500 000 Euro. thi