Titel für Reichenbach ist greifbar

Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft haben in der Bezirksklasse A die Herren des ATSV Reichenbach mit dem 9:3-Heimsieg gegen den TSV Steinberg getan. Mit nunmehr 29:3 Punkten stehen sie vor der SG Neuses (24:6). In einer zweiten Partei überraschte Steinberg mit einem deutlichen 9:2-Erfolg gegen den TTC Brauersdorf. Trotz eines 5:3-Vorsprungs blieb Nordhalben auf der Strecke.

Bezirksklasse A

FC Nordhalben - TS Kronach II 6:9

Die Gäste erwischten zwar den besseren Auftakt, doch nach ihrer 3:1-Führung gerieten sie mit 3:5 ins Hintertreffen. Allerdings wollte dem FC von da an nicht mehr viel gelingen. Als Kronach zum 5:5 ausgeglichen hatte, punktete zwar Benjamin Stumpf nochmals für die Einheimischen, doch was folgte waren vier Pleiten am Stück, so dass die Heimniederlage perfekt war.

Nordhalben: Wachter (0,5), Stumpf (2,5), Hornfeck (1), Pötzl (1), Göring (1). - TS Kronach II: Geissler (1,5), Heim (1,5), Babinsky (1), Barobek (1,5), Hümmer (2,5), Heppt (1).