Tischtennisverein blickt zurück

Nachdem der Punktspielbetrieb abgeschlossen und aus Sicht des Tischtennisclubs (TTC) Burgkunstadt äußerst positiv verlaufen ist, wirft die neue Spielzeit bereits ihre Schatten voraus: Die Vereinsführung lädt alle aktiven Spieler am Freitag, 26. April, um 19 Uhr zur Jahresversammlung in die Gaststätte "Zum Anker" in Weidnitz ein. Neben Berichten zur sportlichen und finanziellen Situation des Vereins soll auch die zukünftige Ausrichtung bei der Jugendarbeit diskutiert werden. Wünsche und Anträge sind schriftlich oder per Mail an den Ersten Vorsitzenden Peter Janura zu richten. fk