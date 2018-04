Tischtennisspieler werden bestohlen

Auf der Rückfahrt von einem Tischtennisturnier in Dietenhofen hat eine Mannschaft aus dem Raum Höchstadt in Neustadt in einem Schnellimbiss an der Karl-Eibl-Straße einen Zwischenstopp eingelegt. Während des Aufenthalts in der Zeit von 18 bis 20 Uhr nutzte ein bislang Unbekannter die Gelegenheit und stahl aus dem offenbar unversperrten Mannschaftsbus ein Smartphone im Wert von rund achthundert Euro. Die Polizei Neustadt hofft, dass der Dieb von Zeugen gesehen wurde und bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 09161/88530 entgegengenommen werden. pol