Tischtennisabteilung des TSV ist Integrationsvorbild

Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann hat am Donnerstag gemeinsam mit Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz den Integrationspreis der Regierung von Oberfranken verliehen. Einer der drei Preisträger ist der TSV Unterlauter. Den Preis nahmen bei der Verleihung in Bayreuth unter anderen Lautertals Bürgermeister Karl Kolb und der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer entgegen.

Weitere Preise gingen an den Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg und an die Feuerwehr Wunsiedel. "Sie zeigen mit Ihren herausragenden Initiativen eindrucksvoll, wie Integration gelingen kann", lobte Staatsminister Herrmann die Preisträger. Der Minister sagte einer Pressemitteilung zufolge: "Die Art und Weise, wie wir die vielen Menschen, die einige Zeit oder dauerhaft bei uns bleiben dürfen, in unser Land integrieren, ist ausschlaggebend für das Bayern von morgen und den sozialen Frieden in unserem Land."

Die Regierung von Oberfranken hatte den Integrationspreis für gelungene Integrationsarbeit ausgelobt. Mit dem Preis werden Initiativen ausgezeichnet, die sich erfolgreich dafür einsetzen, dass Zuwanderer in der Region Fuß fassen und mit der für sie fremden Kultur vertraut gemacht werden. Vorgeschlagen werden konnten nachhaltige, erfolgreiche und insbesondere ehrenamtliche Aktivitäten, die in vorbildlicher Weise die Integration der Mitbürger mit Migrationshintergrund in Oberfranken unterstützen. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro wurde vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellt.

Beim TSV Unterlauter wurde insbesondere die Abteilung Tischtennis für ihr Projekt "Integration und Förderung von Jugendlichen durch Tischtennis" ausgezeichnet. Seit etwa drei Jahren werden junge Migranten sowie Förderschüler der Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb integriert. Fünf Mädchen aus dem Irak und Syrien sowie vier Schüler der Heinrich-Schaumberger-Schule spielen mit 40 anderen Kindern Tischtennis im Verein. Die Tischtennisabteilung des TSV Unterlauter ist der einzige oberfränkische Verein, der mit einer Mädchenmannschaft, die nur aus Migrantinnen besteht, am Spielbetrieb teilnimmt. Pro Saison werden insgesamt 18 Spiele ausgetragen, an denen die Mädchen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren begeistert teilnehmen. In Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum der Heinrich-Schaumberger-Schule in Coburg werden auch Tischtennis-Minimeisterschaften ausgetragen, die es den Jugendlichen ermöglichen, unkompliziert mit dem Tischtennissport in Berührung zu kommen. Bei den gemeinsamen sportlichen Aktivitäten werden auch Freundschaften geknüpft und die Sprachkenntnisse verbessert. red