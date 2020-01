Souveräner Sieg der TTV-Damen In der Tischtennis-Bezirksklasse A Gruppe 2 landeten die Damen des TTV Altenkunstadt den nächsten klaren Erfolg. Gegen den TSV Untersiemau gewann der Spitzenreiter ungefährdet mit 8:1.

Bezirksklasse A Gr. 2, Damen

TSV Untersiemau - TTV Altenkunstadt 1:8

Nach sicher gewonnenen Doppeln von Dräger/Taube und Gack/Weiß musste sich Sonja Dräger gegen Sabine Heß im Entscheidungssatz knapp mit 9:11 geschlagen geben. Die restlichen Begegnungen gewannen die Gäste souverän mit 3:0. Damit war der klare Auswärtssieg perfekt. gi Ergebnisse: Heß/Seiler - Dräger/Taube 0:3; Murmann/Stammberger - Gack/Weiß 1:3; Heß - Dräger 3:2; Murmann - Gack 0:3; Stammberger - Weiß 0:3; Seiler - Taube 0:3; Heß - Gack 0:3; Murmann - Dräger 0:3; Stammberger Taube 0:3 Küps II überrascht beim TTC Eschi Frohnlach Nach dem überraschenden Sieg über den TTV Altenkunstadt II warfen die Küpser auch eine weitere höher spielende Bezirksklassen-A-Mannschaft mit 4:3 aus dem Bezirkspokal.

Bezirkspokal West, Herren

TTC Frohnlach - TTC Küps II 3:4

Die Frohlacher, die an zweiter Stelle in der Bezirksklasse A Neustadt stehen, traten in Bestbesetzung an. Der Küpser Michael Deuerling überragte erneut mit zwei Einzel- und dem Doppelsieg mit Fabian Kraus. Kraus gewann das entscheidende Spiel gegen Jens Müller-Weißbach mit 3:2. Damit stehen die Küpser in der Endrunde. klo Ergebnisse: Martin Schamberger - Michael Deuerling 2:3, Jens Müller-Weißbach - Stefan Laaser 3:1, Ekkehard Gerlicher - Fabian Kraus 3:2, Gerlicher/Förtsch - Deuerling/Kraus 2:3, Martin Schamberger - Stefan Laaser 3:0, Ekkehard Gerlicher - Michael Deuerling 0:3, Jens Müller-Weißbach - Fabian Kraus 2:3