Tischtennis ist der Garant für überregionale Erfolge im TSV 1860

Der TSV 1860 Bad Rodach steht finanziell auf soliden Füßen und kann daher auf eine Beitragserhöhung für die Mitglieder verzichten. Das gab Vorsitzender Thomas Stang bei der Hauptversammlung bekannt in der er auf 20198 zurück blickte.

Der Verein hatte zum Jahresende 685 Mitglieder. Der Mangel an qualifizierten Übungsleitern und ehrenamtlichen Helfern belaste allerdings auch den TSV. Die Bereitschaft, Verantwortung für anstehende Aufgaben zu übernehmen, schwinde aus Sicht des Vorstandes zunehmend. Viele der sogenannten "Macher" sind bereits im Rentenalter. Es fehle der Unterbau durch junge Leute.

Zu den Aktivitäten der einzelnen Sparten berichteten die Abteilungsleiter. Im Fußball konnte der Abstieg leider nicht verhindert werden. Trotzdem hat kein Spieler die Mannschaft verlassen, was den kameradschaftlichen Zusammenhalt der Abteilung bestätigt. Mit einem neuen Trainer soll der sportliche Erfolg wieder forciert werden.

Die Handballer bewegen sich mit ihren Mannschaften überwiegend im gesicherten Mittelfeld. Probleme gibt es allerdings bei den Damen und dem weiblichen Nachwuchs.

Die Turnabteilung, breit aufgestellt, bietet von den kleinsten "Turnküken" bis hin zu älteren "Semestern" ein großes Angebot an sportlichen Aktivitäten.

Volleyball und Tennis haben ihre glanzvollen Jahre hinter sich. Trotzdem bleiben eiserne Liebhaber dieser Sportarten, auch wenn keine Mannschaften mehr am Spielbetrieb teilnehmen, ihrem Sport treu und genießen ihn als Freizeitsport.

Die Leichtathletikabteilung hat im vergangenen Jahr 30 Wettkämpfe besucht, bei denen viele Kreis- und Oberfränkische Titel erreicht wurden. Auch bei den Nordbayerischen und Bayerischen Meisterschaften waren gute Platzierungen zu verzeichnen. Eine hervorzuhebende Leistung zeigte der 15-jährige Jonah Löffler über 300 Meter Hürden. Er belegte in der Bayerischen Bestenliste Rang 3.

Erfolgsgarant ist Tischtennis. Die Abteilung, die im letzten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feierte, ist mit aktuell 12 Mannschaften äußerst erfolgreich im Spielbetrieb. Ein spektakulärer Neuzugang, Manuela Bienek kam vom Oberligisten TV Ebersdorf zum TSV. Zusammen mit ihren Nichten Svenja und Sophie Schirm (11 und 9 Jahre) bilden sie die 1. Damen! Sie haben jetzt schon die Meisterschaft in der Bezirksklasse A errungen. Die beiden Talente Svenja und Sophie Schirm sind nur knapp am Bayerischen Meistertitel vorbeigeschrammt. Aktuell nehmen sie mit Manuela Bienek und Anna Schmidt an der bayerischen Pokalendrunde teil. Sophie Schirm stand im Aufgebot des Bayerischen Tischtennisverbandes beim internationalen Turnier "Mini Cadet Open" in Budapest.

Angesichts langer Vereinszugehörigkeit, der Erfolge als Turner, Trampolinspringer und als Spieler, Übungs- und Spartenleiter in den Abteilungen Volleyball und Tennis, sowie zwei Perioden als stellvertretender Vorsitzender, wurde Gerhard Wolf zum Ehrenmitglied ernannt.