Tischtennis in Grundschule

Am Grundschulturnier in Tischtennis nahmen in diesem Jahr 14 Schulmannschaften aus acht Schulen des Schulamtsbezirks teil. Als Sieger ging in diesem Jahr die Mannschaft I der Grundschule Dormitz hervor.

Von den 56 angereisten Grundschülern spielen nur wenig in Vereinen. Die Mehrheit der ausgewählten Spieler lernte manche technische Finessen erst beim Wettbewerb in der Ebermannstädter Sporthalle kennen.

Durch die Unterstützung des TSV Ebermannstadt sowie des Kreisschulobmannes für Tischtennis, Manfred Vierling, standen in der dortigen Turnhalle 16 Platten zur Verfügung, um eine Vorrunde in vier Gruppen austragen zu können, bei der jede Vierermannschaft 8 Einzelspiele zu bestreiten hatte. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Sparkasse Forchheim konnte die Vorsitzende des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein, Marion Knauer, am Ende allen Spielern eine Teilnehmermedaille und den drei erst platzierten Mannschaften Pokale und Medaillen überreichen. red