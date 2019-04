Nähkurs

Tischlein, deck dich!

In dem Nähkurs "Tischlein, deck dich!" soll am am Samstag, 11. Mai, von 13 bis 16 Uhr im Textilmuseum für Muttis eine Überraschung genäht werden. Am Muttertag, 12. Mai, werden diese dann ab 14 Uhr an ...