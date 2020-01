Tipps zur Verpflegung

Kitas und Schulen stehen vor vielfältigen Herausforderungen, um eine gute Verpflegung sicherzustellen. Das gesunde Essen muss schmecken und dabei auch noch bezahlbar sein. In den meisten Fällen wissen die Einrichtungen aber nicht, an wen sie sich bei Fragen und Problemen wenden können. Deshalb hat die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Bayern ein kostenloses Service-Telefon eingerichtet. Von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 15 Uhr, erhalten Kitas und Schulen unter der Telefonnummer 0800/9221407 Informationen aus erster Hand zum Thema Verpflegung. Für jede Anfrage steht eine persönliche Ansprechpartnerin des Kompetenzzentrums für Ernährung in Kulmbach zur Verfügung, die sich um eine individuelle Lösung kümmert. Die Expertinnen geben beispielsweise Hilfestellungen für Kitas zur ausgewogenen Verpflegung von Kindern oder Tipps, um das Essen in der Mensa für Schüler reizvoller als Fast Food zu machen. Wer seine Fragen und Probleme lieber schriftlich schildern möchte, findet das Kontaktformular online unter www.kita-schulverpflegung.bayern.de. red