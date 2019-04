Tipps zur persönlichen Ausstrahlung

Erfolg durch die Kraft der persönlichen Ausstrahlung - zu diesem Thema veranstaltet das Kolping-Bildungswerk Bamberg am Dienstag, 7. Mai, von 18 bis 21.15 Uhr am Wilhelmsplatz 3 ein Seminar. Warum besitzen manche Menschen im Gegensatz zu anderen eine besondere Ausstrahlung? Was lässt Menschen von innen heraus "strahlen"? Der Abend vermittelt viele praktische Tipps und Anregungen, wie die Teilnehmer ihr eigenes Ausstrahlungspotenzial erweitern und pflegen können. Anmeldung unter Telefon 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red