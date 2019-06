Geldanlagemöglichkeiten in der Niedrigzinsphase, Tagesgeld, Sparverträge, Lebensversicherung, Aktien oder Fonds, Gold oder doch besser das Sparbuch? Der Referent Markus Latta vom Verbraucherservice Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund erklärt produktneutral und unabhängig die Chancen und Risiken der verschiedenen Geldanlagemöglichkeiten. Der Vortrag findet am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr im Vortragssaal des Volkshochschulzentrums in der Hornschuchallee 20 in Forchheim statt. red