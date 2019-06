Tipps zur Gartengestaltung

Andreas Herterich zeigt am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Bücher Pavillon in seinem Vortrag zum Thema "Gartengestaltung mit Pflanzen" anhand von praktischen Beispielen, welche Vielfältigkeit es in der Gestaltung von Gärten mit Pflanzen gibt. Er legt in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf den Ziergarten. Herterich versteht es, mit Vorher-Nachher-Beispielen die Wirkung noch zu unterstreichen. Anhand von zahlreichen Buchtipps und praktischen Erfahrungen gibt er den Zuhörern eine Ideensammlung für den eigenen Garten an die Hand. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter Tel.: 09708/ 705 024 wird aber vom Veranstalter gebeten. sek