Tipps zur Ausbildung

An der Landwirtschaftsschule Bayreuth stellt sich am Sonntag, 7. April, von 13 bis 16 Uhr die Abteilung Hauswirtschaft vor. Sie bietet in einem Semester den Weg zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung. Außerdem gibt es Ausstellungsbeiträge und Aktionen zu folgenden Themen: "Wo kommen unsere Lebensmittel her? - Regional und saisonal"; "Vom Feld bis zum Teller - der Weg eines Pfannkuchens" und "Nachhaltig handeln - Plastikmüll vermeiden". Der Informationstag findet in der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft in Bayreuth, Adolf-Wächter-Straße 10, statt. red