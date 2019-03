Tipps zum Schutz vor Trickbetrügern

Der Seniorenclub des BRK-Kreisverbands Lichtenfels lädt heute, Montag, 1. April, um 14.30 Uhr zum geselligen Beisammensein zum Thema "So schützt man sich vor Dieben und Trickbetrügern" ins BRK-Rettungszentrum Lichtenfels ein. Der BRK-Fahrdienst steht zur Verfügung und fährt diese Haltestellen an: Tour 1: 13.25 Uhr Bushaltestelle Schwabenstraße, 13.30 Uhr Bushaltestelle Bayernstraße, 13.35 Uhr Forstamt, 13.40 Uhr Abt-Wolf-Straße 17, 13.45 Uhr Langheimer Straße / Schreinerei Vogler, 14 Uhr Kapellenberg, 14.05 Lange Straße 50, 14.10 Uhr Wohn- und Pflegeheim "Am Weidengarten", 14.15 Uhr Nordgauerstraße. Tour 2: 13.35 Uhr Coburger Straße / Tankstelle Hornung, 13.40 Uhr Bahnhof, 13.45 Uhr Bushaltestelle Gustav-Heinemann-Straße, 13.50 Uhr Bgm.-Prell-Straße / Reuthstraße 13.55 Uhr Heilige Familie. Tour 3: 13.15 Uhr Trieb. red