Tipps zum Kauf eines Pedelecs/E-Bikes

Im Alter kann ein Pedelec oder E-Bike das ideale Fortbewegungsmittel sein. Über den Kauf und das Fahren kann man sich am Mittwoch, 11. April, um 14.30 Uhr im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus in der Paul-Keller-Straße 17 in Forchheim informieren. Das eigene Pedelec kann mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 09191/6155287. red