Tipps zum Energiesparen

In deutschen Haushalten gehen über 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs auf das Konto der Heizung, um die Räume und das Wasser zu erwärmen. Für Mieter und Hausbesitzer gilt deshalb: Wer effektiv Energie sparen will, sollte der Heizung besondere Beachtung schenken. Am Mittwoch, 18. Dezember, findet von 12 bis 17 Uhr hierzu eine kostenlose Energieberatung im Landratsamt Lichtenfels statt. Neben dem hydraulischen Abgleich des Heizungssystems und dem Einbau von hocheffizienten Umwälzpumpen lassen sich auch mit wenig Aufwand und geringen Investitionen Heizkosten sparen. Auch Fragen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen oder zur Heizungserneuerung können erörtert werden. Einzelheiten sowie einen Termin zur Bürgerberatung erhalten Interessierte im Umweltzentrum des Landratsamtes unter der Telefonnummer 09571/18250 oder unter www.lichtenfelser-sonnentage.de. red