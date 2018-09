Tipps zum Datenschutz

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg lädt zu einem Seminar "EU-Datenschutz-Grundverordnung - eine neue Herausforderung souverän meistern" ein. Es findet am Montag, 15. Oktober, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Gasthof Opel in Himmelkron statt.

Große Verunsicherung

Am 25. Mai trat die neue Verordnung in Kraft und sorge bei vielen für Verunsicherung. Rechtsanwalt Andreas M. Harder aus München informiert über die wichtigsten Punkte im Umgang mit Kunden- und Mitarbeiterdaten und gibt Tipps für die praktische Umsetzung.

Was ist für Unternehmer im Umgang mit der neuen Verodnung wichtig? Was muss als Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof, als Direktvermarkter oder als Dienstleister jetzt tatsächlich getan werden? Wo fängt Datenverarbeitung an und nach welcher Frist müssen Daten gelöscht werden? Wie geht man in Zukunft gesetzeskonform mit Kundendaten um? Auf diese und weitere Fragen gibt der Referent Antworten.

Die Veranstaltung richtet sich an landwirtschaftliche Unternehmer, Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof, Landerlebnisreisen und erlebnisorientierten Angeboten sowie Direktvermarkter.

Eine Anmeldung ist bis 24. September online unter der Adresse www.weiterbildung.bayern.de möglich. Rückfragen beantwortet Elke Sendelbeck, Telefon 09251/878-0 oder E-Mail: elke.sendelbeck@aelf-mn.bayern.de. red