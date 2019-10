"Abnehmen, aber wie?" lautet ein Kurs der Volkshochschule Oerlenbach ab Montag, 21. Oktober, in Zimmer 17 der Mittelschule. Der Kurs findet an zwei Montagabenden, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Leitung hat Sonja Wetterich. Anmeldungen nimmt Vanessa Parente unter Tel.: 09725/710 114 oder per E-Mail an vanessa.parente@oerlenbach.de entgegen. sek