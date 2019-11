Tipps zu Bewerbung, Präsentation und Berufswahl

Informieren - austauschen - dabei sein: Unter diesem Motto findet am Mittwoch, 13. November, von 9 bis 13 Uhr die kostenlose "Infobörse Wiedereinstieg" im Haus der Kirche "Kreuz und Quer" (Bohlenplatz 1) in Erlangen statt. Sie bietet Vorträge, Workshops und Infostände zur richtigen Arbeitgeberwahl, zu Selbstpräsentation, Beruf und Persönlichkeit sowie dazu, wie Digitalisierung die Arbeitswelt verändert, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Interessierte finden zudem Stellenanzeigen, Fortbildungen, Teilzeitausbildungen und Infos zu Kinderbetreuung.

Unterlagen werden gecheckt

Fachleute und Personalverantwortliche der Firmen Martin Bauer Group, Zeitconcept GmbH Personaldienstleistungen, des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis, des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt und der Agentur für Arbeit geben Tipps, wie der Wiedereinstieg in den Beruf nach längerer Familienpause gelingt und stehen für Fragen zur Verfügung. Wer möchte, kann die eigenen Bewerbungsunterlagen vor Ort kostenlos checken lassen und an einem individuellen beruflichen Coaching teilnehmen (beides mit Zeitkarten von je 20 Minuten). Außerdem wird ein professionelles Bewerbungsfoto-Shooting verlost. Weitere Informationen zur Infobörse gibt es bei Claudia Wolter, Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, unter der Telefonnummer 09131/8031321 oder per E-Mail an gleichstellung@erlangen-hoechstadt.de.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit "Bildung Evangelisch" zum neunten Mal statt. Die Gleichstellungsstellen von Stadt und Landkreis, die Agentur für Arbeit Fürth, die Jobcenter von Stadt und Landkreis, GGFA und die Soziale Beratung des Caritasverbandes organisieren sie. red