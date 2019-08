Tipps in Sachen Pflege

Der Bezirk Oberfranken bietet am Dienstag, 17. September, eine individuelle Beratung in Sachen Pflege an. Es werden dabei viele Fragen beantwortet wie etwa: Wann muss ich für die Pflegekosten meiner Eltern aufkommen und welche Hilfen gewährt der Bezirk? Mein Kind ist behindert, welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Eingliederungshilfe

Im Landratsamt können individuelle Fragen zur Sozialgesetzgebung im Bereich der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe besprochen werden. Den ganzen Tag über können sich die Bürger mit ihren Fragen zur Eingliederung und Unterbringung behinderter oder pflegebedürftiger Menschen, aber auch zur Frühförderung, Förderschulausbildung, Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft an einen sachkundigen Mitarbeiter der Sozialverwaltung wenden.

Oft lassen sich bei diesen Beratungsterminen Vorbehalte und Ängste zerstreuen. Eingerichtet wurden die Sprechtage des Bezirks Oberfranken in den oberfränkischen Landkreisen vor allem für die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, die Beratungsangebote ihrer Sachbearbeiter der Sozialhilfeverwaltung in Bayreuth wahrzunehmen. Die Mitarbeiter des Bezirks in Bayreuth stehen den rund 16 000 Menschen, die jährlich Hilfen des Bezirks Oberfranken erhalten, ihren Angehörigen, Betreuern sowie den Beschäftigten von Einrichtungen persönlich und telefonisch für Beratungsgespräche zur Verfügung. Der Sprechtag des Bezirks Oberfranken findet am Dienstag, 17. September, von 8.30 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr im Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 30, Zimmer 53, statt; Termine nur nach telefonischer Anmeldung unter 0921/78462102. red