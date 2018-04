Tipps in Energiefragen

Für Fragen zum Thema "Energie und energetische Gebäudesanierung" steht die Energieberatung des Landkreises im Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach für alle Bürger zur Verfügung. Termine können von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr vereinbart werden (Rufnummer 09529/922210). Eine Beratung ist auch am Donnerstag, 19. April, von 16 bis 18 Uhr in Ebern im Ämtergebäude (Zimmer 202). Das Ubiz bittet auch dafür um Anmeldungen (Telefon 09529/92220). red