Tipps gegen Migräne

Zu dem leidigen Thema Migräne, die oft einhergeht mit pochenden Kopfschmerzen, Übelkeit und Lichtempfindlichkeit bietet die Volkshochschule Sand am Montag, 8. April, um 20 Uhr in der Rathausdiele in Sand einen Vortrag an. Dieser soll eine kleine Übersicht bieten, was alles getan werden kann und dient der Orientierung, was der Patient selbst tun kann, um sich zu helfen. Referentin ist Anja Beck. Anmeldungen nimmt Maria Heinisch unter der Rufnummer 09524/302302 entgegen. red