Tipps gegen die Varroamilbe

Nicht nur die bekanntermaßen schädlichen Umwelteinflüsse, sondern auch die asiatische Varroamilbe macht den Bienen das Leben schwer. Am Sonntag, 24. Juni, geht es von 16 bis 17 Uhr beim Veranstalter Bienen-leben-in-Bamberg.de um die "Integrierte Varroabehandlung". Reinhold Burger, Facharbeiter Bienenwirtschaft und Bienensachverständiger, gibt Imkern Empfehlungen zum Einbau in die eigene Betriebsweise. Vorab des Vortrags sind von 14 bis 16 Uhr Informationen und Beratung für Imker vorgesehen. Von 14.30 bis 15.30 Uhr findet zum letzten Mal in diesem Jahr am Lehrbienenstand eine Weiselzellenkontrolle statt, die einen Blick ins Volk ermöglicht. Treffpunkt ist die Bienen-InfoWabe, Bienenweg 1. Infos unter www.bienen-leben-in-bamberg.de