Tipps für werdende Eltern

Der nächste Informationsabend für werdende Eltern im Klinikum Bayreuth ist am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr. Die Informationsabende im Kreißsaal finden in regelmäßigen Abständen, jeweils am dritten Dienstag im Monat, im Konferenzraum 4 des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101, statt. Werdende Eltern erfahren alles Wissenswerte rund um die Geburt, lernen verschiedene Geburtsalternativen, vor allem aber das Team der Geburtshilfe kennen. Hebammen und Ärzte beantworten Fragen und führen durch den Kreißsaal und die Wochenstation. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Klinikum Bayreuth GmbH ist spezialisiert auf die Betreuung von Mutter und Kind während Schwangerschaft und Geburt sowie in der Zeit nach der Entbindung. red