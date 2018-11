Tipps für Sehhilfen im und am Landratsamt Forchheim

Das "Blickpunkt-Auge"-Beratungsmobil macht Station am Landratsamt Forchheim. Die kostenlose Beratung kann am Mittwoch, 21. November, von 10 bis 15 Uhr im Foyer des Landratsamtes und später neben dem Gebäude im Beratungsmobil in Anspruch genommen werden.

Es wird beraten über optische Sehhilfen, Alltagstipps rund um Kontrast und Beleuchtung sowie weitere, auch technische Hilfen für besseres Sehen. Es handelt sich um ein Angebot des bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. red