Tipps für Kinderkirche

Das Dekanat Haßberge und die Familienseelsorge bietet einen Grundkurs Kinderkirche an. Er richtet sich an Einsteiger, aber auch an Fortgeschrittene, die sich über "frischen Input" für ihre Arbeit freuen.

Inhalte des Kurses sind unter anderem: die Kernaussage eines biblischen Textes mit den Kindern erfassen, biblische Geschichten gut erzählen, kreative Ideen, Rituale und mehr. Der Kurs in zwei Einheiten orientiert sich an der Praxis und ist mit vielen praktischen Übungen verbunden.

Im November

Die Kurse finden am Dienstag, 5. November, im Pfarrsaal in Knetzgau, Pfarrgasse 2, und am Dienstag, 26. November, im Kolpinghaus in Eltmann, Johannes-Nas-Platz 3, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Referentin ist Pastoralreferentin und Familienseelsorgerin Christine Steger aus Würzburg.

Veranstalter ist das Dekanat Haßberge und die Familienseelsorge.

Anmeldungen sind erbeten im Diözesanbüro Haßberge (unter der Rufnummer 09521/61960 oder unter dioezesanbuero.has@bistum-wuerzburg.de. red