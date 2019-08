Tipps für Kerwa-Besucher

VGN-App Die App "VGN Fahrplan & Ticket" informiert über alle Umleitungen und die nächste Verbindung. Außerdem können Nutzer darüber ihr Handyticket lösen. Die App ist kostenlos in den App Stores erhältlich.

TagesTicket Plus Besonders günstig mit dem Bus ist am Kerwa-Wochenende unterwegs, wer sich bereits am Samstag ein TagesTicket Plus kauft. Das gilt nämlich auch am Sonntag. Außerdem können damit bis zu sechs Personen (max. zwei über 18 Jahre) fahren.

Pkw Wer auf das Auto angewiesen ist, hat mehrere Optionen, sein Auto abzustellen. Die Stadtwerke weisen jedoch darauf hin, dass sie die Ferienzeit nutzen, um in der Tiefgarage Konzert- und Kongresshalle, auf dem P+R in der Brennerstraße und am Heinrichsdamm notwendige Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Daher stehen dort nicht alle Stellplätze zur Verfügung. Am Wochenende kann jedoch der Parkplatz "Stadtwerke" gegenüber dem alten Hallenbad am Margaretendamm ganztägig genutzt werden. red