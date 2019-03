Tipps für Hausbesitzer

Modernisierungs- und Energieeffizienzmaßnahmen sind wichtig, möchten Hauseigentümer ihren Heizenergie- und Stromverbrauch senken und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zahlreiche Förderprogramme nehmen den Kostendruck bei einer energetischen Sanierung. Im Rahmen der Lichtenfelser Sonnentage des Landkreises Lichtenfels findet am Donnerstag, 14. März, in der Sparkasse Lichtenfels ein Vortrag statt, der zahlreiche Alternativen aufzeigt.

Wann gibt's Geld vom Staat?

Wer zum Beispiel eine Wärmepumpe, ein Brennwertgerät oder eine Solaranlage einbaut, kann in vielen Fällen mit Geld vom Staat rechnen. Auch die Fördermöglichkeiten bei der Erneuerung von Fenstern, dem Bau von Lüftungseinrichtungen, der neuen Dacheindeckung oder einer Fassaden- bzw. Kellerdämmung sind vielseitig. Aufgrund der vielfältigen und großzügigen Förderprogramme können Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen abgerufen werden, durch die sich die energetischen Maßnahmen in der Regel auch schnell bezahlt machen. Darüber hinaus führen sie zu einer Wertsteigerung der Immobilie.

Viggo Weber von der Verbraucherzentrale Bayern erläutert, was bei der Anbringung einer Wärmedämmung an Wänden, Decken und Dachflächen zu beachten ist. Ein weiterer Gesichtspunkt wird der Austausch von Fenstern und Außentüren sein. Jürgen Ramming von der Energieagentur Oberfranken zeigt auf, welche alternative Heiztechniken es zu Gas- und Ölbrennwertgeräten gibt und welche Möglichkeiten der Heizungsoptimierung machbar sind. Über die Förderprogramme wird Finanzberater Robert Fritz von der Sparkasse berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Saal der Sparkasse in der Kronacher Straße 9. Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung kann telefonisch unter 09571/150 erfolgen. red