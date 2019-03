Tipps für Frauen, die wieder arbeiten wollen

"Medizin für den beruflichen Wiedereinstieg!" haben die Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, Nicole Krank, und des Jobcenters Coburg Land, Katja Eideloth, ihre Veranstaltungsreihe genannt. An drei Vormittagen erhalten Frauen Tipps und Impulse zum Thema Wiedereinstieg in den Beruf. Alle Veranstaltungen finden von 9 bis 13 Uhr in der Agentur für Arbeit statt (Kanonenweg 25, Raum 203) statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um E-Mail und Online-Bewerbung geht es am Dienstag, 19. März. Digitale Bewerbungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Eine Visagistin gibt am Dienstag, 26. März, Tipps zur Farb- und Stilberatung für Bewerbungsfoto und Vorstellungsgespräch. "Knigge und Vorstellungsgespräche" sind Thema am Dienstag, 2. April. Hier gibt es Tipps, wie frau im Bewerbungsgespräch punkten kann.

Die Workshop-Reihe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsagentur, des Jobcenters Coburg Land und der Servicestelle Concilia für Frauen in beruflichen Fragen. Anmeldung und Informationen bei Nicole Krank, Telefon 09561/ 93139, E-Mail: Nicole.Krank@arbeitsagentur.de; Katja Eideloth, Telefon 09561/ 705230, Katja.Eideloth@jobcenter-ge.de. red