Tipps für Fotografen

Schwierige Licht- und Motivsituationen bewältigen - unter diesem Motto steht der Fotogruppenabend der Fotogruppe von Natur & Freizeit Thurnau am Montag, 25. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gasthof "Fränkischer Hof" in Thurnau. Referent ist Olav Brehmer, Product Manager der Firma Rollei. Mit optischen Filtern vor dem Objektiv bewusst gestalten und Zeit für Aufnahmen zu haben, bei denen die nachträgliche Bildbearbeitung an Bedeutung verliert, darum geht es. Im Mittelpunkt steht die Landschafts-Fotografie, Städtefotografie und Architekturfotografie. Gäste sind herzlich willkommen. red