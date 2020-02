Tipps für Existenzgründer

Die WSE Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft des Landkreises Kronach bietet am Mittwoch, 4. März, wieder einen Beratungstag für Existenzgründer und Jungunternehmer an. Darüber hinaus können sich auch Unternehmer und Unternehmensnachfolger über die Übergabe eines Betriebes informieren und beraten lassen. Der Beratungstag wird im Gründerzentrum in Kronach, Klosterstraße 13, von der Wirtschaftsförderung des Landkreises zusammen mit Existenzgründungsberatern der oberfränkischen Wirtschaftskammern durchgeführt.

Vertrauliche Einzelgespräche

Ganz gleich, ob sich jemand aufgrund einer bestehenden oder erworbenen Qualifikation erstmals selbständig macht, ein bereits bestehendes Unternehmen oder Geschäft als "Nachfolger" übernimmt oder wegen Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit wechselt, besteht häufig entsprechender Informations- und Beratungsbedarf. Angehende Selbständige und Jungunternehmer können in vertraulichen Einzelgesprächen Antworten erhalten auf die wichtigsten Fragen zur Gründung der eigenen Firma oder zur Übernahme eines Unternehmens.

Beratung ist kostenlos

Die Beratung reicht dabei von Fragen zur Rechtsform des Unternehmens über Hinweise zur sozialen Absicherung und zu Finanzierungsmöglichkeiten der Existenzgründung bis hin zur Prüfung des Unternehmenskonzeptes. Auch Probleme, die in der Anfangsphase eines bereits gegründeten Unternehmens auftauchen, können erörtert werden.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Interessenten werden gebeten, mit der WSE einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren (Telefon 09261/6263-0). Im Gründerzentrum kann darüber hinaus auch Informationsmaterial zum Thema Selbstständigkeit angefordert werden. Auf der Homepage der WSE unter www.wse-kronach.de sind ebenfalls Informationen dazu zu finden. red