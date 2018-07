Tipps für Existenzgründer

red



Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim bietet im Juli wieder zwei spezielle Beratungen für Unternehmer und solche, die es werden wollen, an.Für die Beratungsgespräche steht den Interessenten eine Expertenrunde bestehend aus Fachberatern der IHK für Oberfranken, der Handwerkskammer und der Aktivsenioren Bayern zur Verfügung. Diese beantworten Fragen zu verschiedenen Bereichen - von der Planung und Finanzierung über organisatorische und betriebswirtschaftliche Aspekte, bis hin zur Unternehmensnachfolge. Erste Fragen zu steuerlichen Aspekten können zudem in separaten Terminen mit einem Steuerberater erörtert werden.Die kostenlosen Beratungen findet am Donnerstag, 12. Juli, sowie am Donnerstag, 26. Juli, im Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, statt.Da es sich um Einzelberatungen handelt, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese erfolgt über die Wirtschaftsförderung unter der Telefonnummer 09191/ 861022 oder per E-Mail an: Wifoe@Lra-Fo.de.Weitere Termine der Wirtschaftsförderung finden Interessierte auch im Internet unter der Adresse www.landkreis-forchheim.de