Tipps für eine sichere Geldanlage

Am Mittwoch, 4. Dezember, informiert Markus Latta vom Verbraucherservice Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) im Vortragssaal des VHS-Zentrums Forchheim über attraktive Geldanlagemöglichkeiten in der anhaltenden Niedrigzinsphase: Tagesgeld, Sparverträge, Lebensversicherung, Aktien oder Fonds - was soll man kaufen? Ist Gold eine empfehlenswerte Alternative? Oder setzt man doch besser auf das bewährte Sparbuch? Es werden Chancen und Risiken der verschiedenen Geldanlagemöglichkeiten erläutert. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. red