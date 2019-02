Tipps für die Partnerstädte

Seit rund 15 Jahren organisiert der ehemalige Stadtrat Gerhard Schlee, inzwischen beruflich in Bonn tätig, für die Partnerstädte Höchstadt, Kranichfeld/Thüringen und Diemelstadt/Hessen politische Seminare, sogenannte "Basics der Kommunalpolitik". Dieses Jahr traf man sich an einem Wochenende im Kloster Banz, dem Tagungshotel der Hanns-Seidel-Stiftung.

Inhaltlich beschäftigte man sich mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für kommunale Mandatsträger. Ein Thema, dass im Zeitalter der Fake-News und Hetzpropaganda auch auf lokaler Ebene immer wichtiger wird. Mit Simon Schmaußer, dem Leiter der Pressestelle eines Ministeriums, hatte Tagungsleiter Schlee zusammen mit dem Stiftungsmanagement einen hervorragenden Referenten gewonnen. Schmaußer hat trotz seines noch beinahe jugendlichen Alters sehr viele Arbeitsplätze im Medienbereich innegehabt. Er konnte deshalb aus der Sicht des Nachrichtenproduzenten wie des Verwerters der Nachrichten (TV, Internet, Print) sehr gute Beispiele anführen, die die unterschiedlichen Motivationslagen erläuterten.

Mit Finanzen und Haushalt für Kommunalpolitiker beschäftigte sich Johann Kronauer vom Bayerischen Städtetag. Der Referent zeichnete sich ebenfalls durch eine sehr hohe Fachkompetenz und geschickte Rhetorik aus. Die Finanzierungslücke, die sich in den bayerischen Kommunalhaushalten wegen des Wegfalls der Straßenanliegerbeiträge geöffnet hat, führte zu Spekulationen über die Anzahl der Straßenmeter, die die Stadt Höchstadt im Moment noch finanzieren kann.

Den dritten Programmpunkt bestritt Bürgermeister Elmar Schröder, Bürgermeister von Diemelstadt, der Kranichfelder Partnerstadt in Nordhessen. Schröder zeigte anhand einer eindrucksvollen, beinahe beängstigenden Grafik mit der demografischen Entwicklung ein entstehendes Problem auf. Die Stadt muss mit einem erheblichen Bevölkerungsschwund in den kommenden Jahrzehnten rechnen, wenn nicht gegengesteuert wird. Deshalb wurde eine in ganz Hessen beachtete "Zukunftswerkstatt" durchgeführt. Sie fand nicht nur zentral, sondern auch in den zum Teil recht kleinen Ortsteilen statt. Stärken, Schwächen, Chancen, und Risiken wurden sehr ortsbezogen von vielen Bürgern erarbeitet und präsentiert. Man spricht in Hessen sogar schon von dem "Diemelstädter Modell". Der überzeugende Vortrag enthielt sehr viele Anregungen, die in den Fraktionssitzungen der Höchstadter Stadträte, die alle Vorträge von Organisator Schlee zur Verfügung gestellt bekommen haben, auf großes Interesse stoßen könnten.

Klaus Strienz