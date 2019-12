Tipps für die Freizeit im Landkreis

Der neue Veranstaltungskalender des Landkreises Haßberge für 2020 ist da. Die Broschüre bietet auf 100 Seiten Tipps und Informationen für die Freizeitplanung.

"Natur, Kultur und mehr" - unter diesem Motto hat der Kreis Haßberge seinen Veranstaltungskalender mit Freizeittipps für 2020 neu aufgelegt. Der Landkreis ist geprägt von den Naturräumen Haßberge, Steigerwald und Maintal, einer großen Anzahl von Baudenkmälern, reizvollen Ortschaften sowie einem regen Vereinsleben, interessanten Freizeitangeboten und einer Vielzahl von hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen und renommierten Kulturveranstaltern erscheint diese umfangreiche Informationsbroschüre nun bereits in der elften Auflage. Sie bietet auf rund 100 Seiten Tipps und Informationen für Freizeitaktivitäten, Ausflüge, Märkte, Konzerte, Theater. Aufgelistet sind auch die Kirchweihtermine sowie Veranstaltungen von Winzern und Brauern. Abgerundet werden die Informationen mit Kontaktdaten aller Kommunen des Landkreises sowie den touristischen Einrichtungen.

Auch im Internet

In der Online-Version des Veranstaltungskalenders unter www.veranstaltungen.hassberge.de sind auch neu angesetzte Veranstaltungen zu finden. Die Aktualität des Online-Kalenders ist durch eine regelmäßige Bearbeitung gewährleistet, so versichert das Landratsamt.

Der Veranstaltungskalender kann im Landratsamt Haßberge, in den Städten und Gemeinden des Landkreises, bei den Banken und Sparkassen in Haßfurt, bei den Krankenhäusern, im Umweltbildungszentrum Oberschleichach sowie in der Tourist-Information Haßberge in Hofheim und in den Geschäftsstellen der Volkshochschulen kostenlos abgeholt werden. Außerdem wird der Veranstaltungskalender innerhalb der Kommunen verteilt und liegt zur kostenlosen Abholung in Geschäften und Apotheken bereit. red