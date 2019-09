Tipps für die Bargeldkasse

Am Montag, 23. September, um 18 Uhr findet im Tagungsraum des Freizeitzentrums Steinbach am Wald ein Kassen-Seminar statt. Veranstalter ist die Kanzlei Richter & Neubauer. Die Teilnahme ist kostenlos. Bargeldintensive Betriebe stehen zunehmend im Fokus des Finanzamtes. Verschiedene Gesetzesänderungen deuten darauf hin, dass Kassen künftig verschärft unter die Lupe genommen werden. So wird zum 1. Januar 2020 das neue Kassengesetz wirksam, welches - neben den zusätzlichen Anforderungen an die elektronischen Kassensysteme - auch Neuerungen hinsichtlich der Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung von Bareinnahmen bei offenen Ladenkassen enthält.

Formelle Fehler in der Kassenführung können auch für steuerehrliche Unternehmer Ärger und teilweise horrende Steuernachforderungen verursachen. Mit dem Fachvortrag möchte die Kanzlei Richter & Neubauer rechtzeitig auf vermeidbare Fehler aufmerksam machen und Empfehlungen zur Umsetzung in die Praxis an die Hand geben.

Anmeldung bis spätestens 16. September bei Christina Neubauer, Kanzlei Richter & Neubauer, Tel. 09263/975050, oder E-Mail: info@kanzlei-richter.net. hs