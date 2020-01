Tipps für die Auffrischung der Ehe

Erfrischend anders findet am Samstag, 15. Februar, von 16 bis 21 Uhr ein Ehe-Refresh-Tag statt. Was frischt eine Beziehung wieder auf? Das können Ehepaare in der Freien Christengemeinde in der Viktor-von-Scheffel-Straße 1a erfahren. Referentin Bettina Lichtlein und ihr Team geben Tipps und Anregungen. Anmeldungen sind bis 7. Februar (Telefon 09571/1694016) oder per E-Mail an lif-fuer-ehe@web.de möglich. red