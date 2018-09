Tipps für den Wiedereinstieg

In einer kostenlosen Workshopreihe der Beauftragten für Chancengleichheit des Jobcenters Lichtenfels gibt es umfassende Tipps und Impulse zum Thema Wiedereinstieg. Die Workshops sind inhaltlich aufeinander abgestimmt, können aber auch einzeln besucht werden. Alle Veranstaltungen finden im Jobcenter Lichtenfels, Conrad-Wagner-Straße 2, statt. Farb- & Stilberatung am Dienstag, 18. September, 9 bis 13 Uhr. Eine Visagistin gibt Tipps, wie man sich typgerecht in Szene setzen kann beim Vorstellungstermin. "E-Mail- & Online-Bewerbung" am Dienstag, 25. September, 9 Uhr. Es wird gezeigt, wie es geht und worauf man achten muss. "Worauf achtet der Personaler", am Dienstag, 2. Oktober, 9 bis 13 Uhr. Ein Vorstellungsgespräch ist Werbung in eigener Sache. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 09571/7552-211 oder per E-Mail an: Franziska.Hittinger@jobcenter-ge.de. red