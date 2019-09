Tipps für den Haushalt

An der Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft, beginnt am 10. Oktober eine neue Ausbildung zur "Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung". Dieser einsemestrige Studiengang vermittelt in 660 Unterrichtseinheiten Fertigkeiten und Fachwissen in der Hauswirtschaft sowie im Familien- und Haushaltsmanagement. Persönlichkeit und Auftreten werden gestärkt, unternehmerisches Denken und Handeln gefördert. Zudem wird die Ausbildereignung erworben.

Der Unterricht findet in Teilzeitform statt, kann daher auch nebenberuflich absolviert werden. Voraussetzung ist ein Berufsabschluss außerhalb der Hauswirtschaft. Der Schulbesuch ist kostenfrei. Interessierte sind herzlich eingeladen, am Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr zu einem Infoabend ins Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach, Trendelstraße 7, zu kommen. Anmeldung und Informationen unter Telefon 09221/5007-0. Weitere Informationen online unter www.aelf-ku.bayern.de. red