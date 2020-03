Tipps für den Familienalltag

Die Kurse, Veranstaltungen und mehr zu Erziehung und Familienleben des "Familien-Abc" für Frühjahr und Sommer 2020 sind als Broschüre erschienen. Zu finden sind sie auch kostenlos in der gleichnamigen App und unter www.familien-abc.net. Darauf machen die Fachbereiche Familienbildung der Jugendämter des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen aufmerksam.

Im Fokus stehen dieses Mal besonders die Phasen der Pubertät, beispielsweise der Vortrag "Pubertät - Coole Eltern leben länger!" am Montag, 27. April, um 19 Uhr in der Volkshochschule Erlangen. Daneben bekommen Eltern eine breite Palette an Veranstaltungen für jede Lebens- und Erziehungsphase angeboten. Angefangen vom Schwangerencafé über die Babymassage bis hin zum Eltern-Kind-Erlebnistag oder dem Vater-Kind-Kochkurs gibt es viele Tipps rund um den Familienalltag. Die Broschüre liegt kostenlos im Landratsamt, Rathäusern und öffentlichen Einrichtungen aus oder kann über familienbildung@erlangen-hoechstadt.de angefordert werden. red