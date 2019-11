Tipps für den Einstieg in die Selbstständigkeit

Die zündende Idee ist da, nur der Business-Plan für die Umsetzung fehlt noch: Wer sich selbstständig machen will und ein bisschen Starthilfe braucht, ist beim Existenzgründerseminar des Landkreises Erlangen-Höchstadt am Samstag, 16. November, in der Fachklinik Herzogenaurach richtig. Von 9 bis 18 Uhr geben Experten aus Wirtschaft, Kanzleien, Banken, Krankenkassen, der Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammer Tipps aus der Praxis und geben den Teilnehmern Feedback zu ihren Ideen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Interessierte melden sich bis Mittwoch, 13. November, bei Thomas Wächtler unter Telefon 09131/803-1270 an. Mehr Infos zum Programm gibts unter www.erlangen-hoechstadt.de ->Wirtschaft & Bildung -> Existenzgründung. red