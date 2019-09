Kinder wählen: Bei der Lektüre sollten die Kinder ein Mitspracherecht haben Vorlesen: Die Gute-Nacht-Geschichte am Abend hilft ebenfalls die Freude am Lesen zu wecken. Viele haben sicherlich daran schöne Erinnerungen, wenn sie abends, warm eingekuschelt in ihrem Bett den Worten ihrer Eltern lauschten. Abwechseln: Die Kinder können aber auch einmal ihren Eltern eine Geschichte vorlesen.