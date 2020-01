Tippen mit zehn Fingern

Das Kolping-Bildungswerk Bamberg bietet am Samstag, 1. Februar, von 9 bis 16.15 Uhr, am Wilhelmsplatz 3 ein Training zum Tastenschreiben an. Die Teilnehmer lernen das Tastaturfeld eines Computers mit allen zehn Fingern blind zu bedienen. Es wird mit Entspannungs- und Visualisierungstechniken, Mnemonik und pädagogischen Methoden gearbeitet. Jeder Taste wird ein Bild und eine Farbe zugeordnet. Die Bilder werden zu einer Geschichte verknüpft, so dass die Teilnehmer sich ganz leicht merken können, wo sich welche Taste befindet. Nähere Infos und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red